Tellijale

Head uudist ja tunnustust varjutab aga Kartsepp sõnutsi tõik, et hunt on ilmselt inimese käe läbi hukka saanud. “Ei ole hea tunne, kui hunt kadunud on,” tõdes ta. “Päästad looma, kõik väärivad teist võimalust. Meie andsime selle sellele hundile. Aga näib, et keegi võttis selle ikka ära.” Kartsepp avaldas lootust, et tuksis on loomale kaela pandud GPS-seade.