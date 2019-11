KredEx viib mitusada koolinoort kodukandi tööandjatega tutvuma​

“Karjäärivalik on inimese elus üks suuremaid otsuseid ja parim viis omandada ettekujutust töömaailmast on keset ettevõtete argipäeva. Kui me tahame edendada ettevõtlust ja ettevõtlikkust kõikjal Eestis, on oluline näidata noortele, et töövõimalused ei asu vaid suurtes tõmbekeskustes, vaid kodukandiski saab end teostada,” sõnas KredExi ettevõtlusosakonna juht Kaarel Aus.“Meie kogemus näitab, et pea 70 protsenti õpilastest on huvitatud külastatud ettevõtetesse kas praktikale või tööle minema.”