Õiguskantsler: Keeld vallavalitsuse liikmetel enesele lisatasusid määrata ei lähe vastuollu põhiseadusega

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus leidis, et keeld oma liikmetele lisatasusid määrata rikub võrdsuspõhiõigust. Seetõttu palus vallavanem õiguskantsleril hinnata, kas sellist keeldu sisaldav seadus on põhiseadusega kooskõlas. Õiguskantsler leidis, et siiski on.