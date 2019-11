Ringkonnakohus vabastas Paikre juhi vahi alt. Prokuratuur peab kuriteokahtlust jätkuvalt põhjendatuks

Advokaadibüroo LEXTAL teavitas pressiteates, et ringkonnakohtu seisukoht koosneb peaasjalikult kriitikast prokuratuuri tööle, märkides, et etteheidetava kuriteo asjaolude kirjeldus ja Rossmanile tehtavad etteheited pole omavahel loogilises seoses. Samuti on kohtumääruses kirjas, et kirjeldatud asjaolude pinnalt ei saa teha prokuröri väljatoodud järeldusi.