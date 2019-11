Valitsus rahastab Päikese kooli ehitust 3,8 miljoni euroga

Finantseeringuga toetab riik omavalitsusi HEV-õpilaste õppe korraldamises. Kavaga määratud toetuste maht on üle 15 miljoni euro ja sellest ligemale 3,8 miljonit eurot eraldatakse Pärnu linnavalitsusele Päikese kooli õppehoone ehitamiseks.

“Selle rahaga toetame neid lapsi, kes kõige rohkem tuge vajavad, et nad saaksid õppida just neile sobivas keskkonnas,” selgitas haridus- ja teadusminister Mailis Reps pressiteate vahendusel ja lisas, et toetus aitab õpetada eelkõige neid lapsi, kelle õpikeskkond vajab mahukamaid investeeringuid.