Taimetoidumessil tutvustavad oma tooteid pärnumaalasedki

Baltimaade vanima taimset toitu tutvustava ürituse eestvedajad on OÜ Vegekspert, MTÜ Loomus ja MTÜ Eesti Vegan Selts, mille koostöös toimuv suurüritus teeb sel aastal kummarduse maailmamuutjatele, tähistades aktiivsetele kodanikele omast särtsu ja südikust kuumade vürtsidega.

Toidu Kuivatamise OÜ on taimset toodangut valmistanud juba viis aastat. Vegania.ee poes pakutavate kuivatatud toodete valik on lai, sortiment hõlmab nii kuivatatud tomatit, kreeki, sõstraid kui astelpajumarju. Tori vallas asuv ettevõte kasutab toorainet, mis on värske ja pärineb peamiselt Eesti aedadest.