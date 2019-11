Rail Balticu terminali võidutöö kaardid lõi sassi nõupidamine rahandusministeeriumiga

2015. aasta alguses kuulutati välja, et Rail Balticu Pärnu reisiterminalile pakkus kõige parema lahenduse arhitektuuribüroo Pluss. Võidutööga “Water strider” liikusid edasi nii Pärnu linnavalitsus kui ka ministeerium.

Tänavu septembri lõpus teatati aga arhitektuuribüroole, et peale võitja kaasatakse läbirääkimistesse kaks ettevõtet: OÜ b210 ja AS Tari, kes said arhitektuurikonkursil teise ja kolmanda koha. Kuid läbirääkimised arhitektuuribürooga Pluss ei ole nurjunud.

Eesti arhitektide liidu hinnangul ei ole MKMi haldusalasse kuuluval Rail Baltic Estonial õigust alustada läbirääkimisi teise ega kolmanda koha pälvinud töö autoritega.

Ka kultuuriminister Tõnis Lukas avaldas 7. oktoobril MKMile saadetud pöördumises soovi, et arhitektuurivõistlusel tunnustataks arhitektuuribüroo Pluss võitu. Seejuures rõhutas minister, et võistluse peaeesmärk ei tohiks kunagi olla madalaim projekteerimishind.

Rail Baltic Estonia OÜ seisukoht kaaluda Pärnu reisiterminali asjus läbirääkimisi laiema võitjate ringiga sündis pärast rahandusministeeriumiga konsulteerimist. Ando Leppiman, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler

MKMi kantsler Ando Leppiman märkis esmaspäevases vastuses Lukasele, et Rail Baltic Estonia OÜ seisukoht kaaluda Pärnu reisiterminali asjus läbirääkimisi laiema võitjate ringiga sündis pärast rahandusministeeriumiga konsulteerimist.

“Nimelt väljendas rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakond seisukohta, et astmeline läbirääkimismeetod sellisel kujul, nagu see oli sätestatud konkreetse hanke alusdokumentides (ja arhitektide liidu juhendiski), tähendab siiski, et läbirääkimisi peab pidama kõigi kolme võitjaga korraga. Põhjendatud ei ole läbirääkimiste pidamine vaid esikoha saanuga,” lisas kantsler.

MKM pani kultuuriministeeriumile, arhitektide liidule ja rahandusministeeriumile ette korraldada kohtumine, et ühtlustada seisukohad ideekonkursside ja projekteerimishangete kohta, sest olukord ei puuduta Leppimani jutu järgi vaid Rail Balticuga seotud hankeid.

Ligikaudu viis aastat tagasi kuulutati Pärnu terminali konkursi võitjaks ideekavand “Water Strider”, mille autorid on Indrek Allmann, Jaan Jagomägi, Gunnar Kurusk, Tanno Tammesson ja Holden Vides, meeskonnaga on senini peetud läbirääkimisi.