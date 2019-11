Varblasse sõitvad bussid saavad uued peatused

“Reisi algusosas on veidi, minuti võrra graafikut aeglustatud. Alates Kotimäelt algab kiirendamine. Buss jõuab Kavarusse senisest seitse minutit varem. Edasi on tempo jälle aeglasem, kuid Pootsist Tõstamaani senisest graafikust jälle kiirem,” seletas Rahu, kelle jutu järgi tehti muudatus seetõttu, et osasse peatustesse kippus buss jõudma enne.

“Suurem osa sellel liinil reisijatest alustab sõitu linnast, aga oluline on see, et keegi bussist maha ei jääks, kui see peaks viis minutit ettenähtud ajast varem peatusesse jõudma,” selgitas logistik.