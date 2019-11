Alanud kampaania võimaldab vabaneda autoromudest

Autolammutuste liit juhib tähelepanu asjaolule, et kasutuskõlbmatud masinad hõivavad paljusid parkimiskohti, mistõttu jääb näiteks lumekoristus poolikuks või ei saa inimesed autosid parkida. „Viimasel ajal on liidu poole pöördutud murega, et kinkides või müües autosid hangeldajatele, kes lubavad registris asjad korda ajada, jääb sõiduk ikkagi endise omaniku nimele. Sellisel juhul vastutab too kõiksugu trahvide ja muu sellise eest,“ ütles autolammutuste liidu tegevjuht Toomas Lember.