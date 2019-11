Lapsesuu: Politseinikud on kiilakad, vuntse neil ei ole ja nad sõidavad kollase bemmiga

„Teeb trahve! Viib vangi! Nad on mind emme ja issiga kinni pidanud, aga ei olegi vanglasse viinud!” teadis rääkida nelja-aastane Kristel, kui õpetaja küsis, mida politsei nende arvates teeb.

Rääkides vanusest arvas Heliis, et politseinikud võiksid olla nelja-aastasedki. Heliisile aga oponeeris Jarko, kelle hinnangul peavad politseinikud olema vähemalt kuuesed.

„Kollase bemmiga!” teatas neljane Remor, kui õpetaja küsis, mis autoga politseinikud sõidavad. Õigluse huvides olgu märgitud, et Remor muutis hiljem vastust ja märkis, et tegu on siiski politseiautoga.