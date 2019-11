Sindi sotsiaalmaja elanikud kolivad ajutiselt moodulelamusse

“Enamiku inimesi saame paigutada vallale kuuluvatesse eluruumidesse, aga paraku ei piisa ruumi kõigile,” tõdes Tori abivallavanem Priit Ruut. Ta täpsustas, et asenduspind ehitusperioodiks ja koht uues ühiselamus leitakse vaid neile sotsiaalabi vajavatele inimestele, kellel on selleks õigustatud vajadus. “Tegeleme nendega personaalselt,” ütles ta.

Tori vallavanema Lauri Luuri väitel kaalus vald mitut varianti, kuhu elanikud uue elamu valmimiseni majutada. “Üks võimalusi olnuks viia inimesed lähipiirkondadesse – Torisse, Aresse või Saugasse, aga oleme seisukohal, et asukoht peab jääma harjumuspäraselt Sinti,” selgitas Luur ja lisas, et moodulmaja on selleks soodsaim ja sobivaim lahendus.