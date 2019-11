Pärnumaal hukkus autoga teelt välja sõitnud naine

Sündmuskohal tööd teinud avariipolitseinik Andrus Vaariku sõnul oli auto tulnud Koonga poolt ja sõitnud lauges kurvis teelt välja põllule. „Pidurdusjälgi me teelt ei leidnud, auto oli rullunud üle katuse ning paraku juht hukkus sündmuskohal,“ rääkis Vaarik.

Prefektuuri andmetel oli tee õnnetuspaigas kuiv ja autol olid all nõuetekohased rehvid. Suurim lubatud kiirus sel teelõigul on 90 km/h, kuid auto kiirus ei ole teada. Pärnumaal oli see sel aastal kolmas hukkunuga liiklusõnnetus.