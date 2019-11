Tellijale

Ametlikult on Virtsu poolsaarel käsil kalasadama rekonstrueerimise neljas etapp arhitektuuribüroos AB Pluss OÜ koostatud projekti järgi. Peatöövõtja on Harjumaa firma OÜ Elteks Group ja tööde maksumus ligemale 186 000 eurot, millest lõviosa ehk 154 000 euroga toetab rajatise uuendamist Euroopa Liidu ­kalandusfond. Ülejäänud osa, 32 000 eurot, on valla maksumaksja panus.