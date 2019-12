Pärnu-Jaagupi ja Juurikaru kool saavad Progetiigrilt uued robootikakomplektid

Septembrist novembrini toimunud üritusel osales 14 712 õpilast 335 haridusasutusest kogu riigist. Piirkondlikke ettevõtmisi korraldati 19, mida võrreldes möödunud aastaga on üle poole rohkem. Mitmes maakonnas organiseeriti Digioskaja võistlused, kus võeti mõõtu rühmadena. Pärnusse kogunes 750 linna ja maakonna koolide 3. klasside õpilast, et osaleda töötubades ja lahendada ohutusteemaline test. Linnakoolide õpilased andsid tunde lasteaedadeski, kus juhendajaid ja juhendatavaid oli kokku üle 600.

HITSA ProgeTiigri programmi juht Kristi Salum väljendas heameelt paljude lisandunud tulevikutegijate ja selle üle, et robootika ja programmerimisega tehakse tutvust paljudes lasteaedades.

“Ma loodan väga, et need õpetajad ja lapsed, kes meie õpilasürituse raames esimesi samme tegid, jätkavad sama rada ja kasutavad tehnoloogiat õppeprotsessis edaspidigi. Arendades niiviisi laste loovust ja loogilist mõtlemist,” sõnas Salum pressiteate vahendusel.

Salum lisas, et laste ja juhendajate rõõm ühisest tegutsemisest innustab. “Tore on näha, et üha enam ollakse valmis laskma õpilastel õpetajatena kätt proovida: seda nii vanemaid, kaasõpilasi kui õpetajaid juhendades,” rääkis ProgeTiigri programmijuht.