Maxima Inglipuu kinke oodatakse pühapäevani

Pärnumaa ainsal Inglipuul on läinud väga hästi, soovidepuult on võetud kõik inglid, kuid 29 kingisoovi jalutab kusagil ringi, sest heatahtlike inimeste kingitused pole veel poodi jõudnud.

"Kuna kingitusi võis ka ise meisterdada või mõnest teisest poest osta, siis on juhtunud nii, et inimesed on küll inglid puudelt kaasa võtnud, kuid kõik kingisoovid ei ole veel kauplusesse tagasi jõudnud," selgitas Maxima müügi- ja turundusdirektor Janne Laik. "Sestap tahame inimestele südamele panna – palun tooge kindlasti kingitused õigeks ajaks poodi, et need jõuaksid jõuluajaks lasteni."