Riigikontrolör Janar Holm nentis kontrolli tulemusi kommenteerides, et projekt vajab tugevat poliitilist tahet ja toetust, vastasel korral ähvardab see poolikuks jääda. Tema sõnutsi ei ­tohiks kindlasti minna nii, et mõne aasta pärast on valmis osa raudtee­sildu ning Pärnu ja Ülemiste reisi­terminal, kuid pole raudteed nende vahel ega raha selle ehitamiseks.