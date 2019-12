Pärnu linn loobub aastavahetuse tulevärgist

“Oleme arutanud, kas tuhandete eurode taevasse laskmisele oleks alternatiiv, ja leidnud, et pigem panustame linna ehtimisele rohkemate valguskaunistustega, mis on tunduvalt püsivam variant,” rääkis linnapea Romek Kosenkranius, lisades, et tulevärgi ärajätmine on keskkonnahoidlik ja ohutu. “Me pole küll Pärnumaal esimene omavalitsus, kes ilutulestikust loobub, kuid soovime oma otsusega näidata head eeskuju.”