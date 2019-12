Kampaania käigus maju vuntsinud eramud saavad linnalt pool raha tagasi

“Kui Pärnu linna hooned on kenasti korrastatud ja värvitud, on ka linna üldmulje palju ilusam. Ettevõtmise mõju on linnapildis igal juhul tuntav: oleme aastate jooksul näinud, et värvi ostmisele kulunud summa osaline hüvitamine ja kaupmehe antav allahindlusprotsent motiveerivad majaomanikke kulukaid värvimistöid julgemalt ette võtma,” märkis Poopuu.