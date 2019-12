Galerii: südalinna jõulupuud ehivad koduotsingul loomad 

Puu paikneb Pärnu Keskuse ja parkimismaja vahel bistroo akna all. Sellel on Pärnu loomade varjupaigas kodu otsivate loomade pildid koos nime ja iseloomustusega, peale selle mõni Haapsalu varjupaiga kasski.

Projekti peaeesmärk on varjupaigaloomi tutvustada ja varjupaiku nähtavamaks teha. Tulevane loomaarst juhtis tähelepanu, et kõige olulisem on inimestel mõista looma võtmisega kaasnevat suurt vastutust, lisades, et otsus peab olema läbi mõeldud.