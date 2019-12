Valitsuse toetus avameretuuleparkidele ajas kihnlastel harja punaseks

Meretuulepargiga seonduvat tutvustati Kihnu vallale esmakordselt kümme aastat tagasi.

Toonased olulised küsimused - milline on tuuleparkide rajamise tegelik mõju kalastikule, kuidas mõjutab nende rajamine kohalikku majandust ja milles peitub kohaliku kogukonna kasu, kui Kihnu saare merevaade rikutakse massiivsete elektrigeneraatoritega - on tänaseni vastusteta. Samas on praeguseks juba algatatud tuulepargi hoonestusloa menetlus.

Kavandatavast kolmest pargist suurimat, ligi 183 km ruutkilomeetri suurusele maa-alale Liivi lahes tahab püsti panna Eesti Energia. Kihnust lõunasse jäävale merealale kavandatakse ühtekokku 160 tuulikut.

Otsustamise juures olnud majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on tulevikus meretuuleparkidel ülekaalukas roll Eesti liikumisel kliimaneutraalsuse suunal.

Aasa sõnul on tegemist erakordse otsusega. "Eesti rannikumeres hetkel tuulikuid pole, aga me teame, et looduslikud eeldused on väga head. Meretuuleparkide eelis on väiksemad riigikaitselased piirangud kui maismaal, paremad tuuleolud võrreldes maismaaga ning vähem oluline ei ole ka asjaolu, et rannajoonest kaugel asuvad tuulikud ei häiri inimeste igapäevaelu nii suurel määral, kui senised lahendused," selgitas minister.

Kihnu vallavanem Ingvar Saare teatas sotsiaalmeeldia vahendusel, et nüüdseks on tekkinud rida uusi küsimusi, näiteks tuulikute lubatud maksimaalne kõrgus. Kui esiti räägiti 85 meetristest, siis nüüd pole see sugugi nii kindel, viitas Saare 130 meetri kõrguste tuulikute võimalikust kasutusele võtust.

Vallavanem viitas, et majanduslik tasuvus, millega valitsus avameretuuleparkide rajamist põhjendab, ei saa olla põhjuseks kohaliku kogukonna huvide eiramisel. Saare ettepanekut tuleks üleriigilise mereplaneeringu kontekstis avada Pärnumaa mereplaneeringu tuuleenergeetika osa ja vaadata seda üleriigiliselt ühtsena.

"Meie esitatud küsimused peavad saama vastused valitsuse tasandil," rõhutas Saare, kes loodab valitsuselt vastused ka saada.