Uue väljanägemise saanud Randivälja kirik tähistab juubelit

Tori vallas asuv kirik on äsja saanud uue ilme. Kirikut haldava Randivälja külaseltsi juhatuse liige Mart Ruumet rääkis, et Leader-meetmest saadud toetuse abil vahetati kirikuhoone aknad, parandati lagi, põrand ja elektrisüsteem ning paigaldati valvesüsteem. Nendele töödele, mis rahastust ei saanud, lõi käed külge külarahvas. Näiteks vihmaveerennide paigaldus, torni värvimine.

25. detsembri õhtupoolik Randivälja kirikus algab kirikust ajaloolise ülevaate ettekandega. Seejärel õnnistab Eesti apostliku õigeusu kiriku ülempreester Ardalion Keskküla taastatud kirikuhoonet uuesti ning kontserdi “Päikese sünnipäev” annavad bariton Atlan Karp ja pianist Jorma Toots. Kontsert on tasuta.

Ruumet rääkis, et kirikuhoonest on saanud kogukonnakeskus, kus korraldatakse kontserte ja näitemänge. Kogudust Randivälja kiriku taga ei ole ja kirikuna see ei tegutse. Suurema rahvahulga võõrustamiseks oleks tarvis ehitada õuele tualett ja parkimisala – selle tarvis kogutakse annetusi.