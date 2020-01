Balti riikide ühisaudit viitab Rail Balticu projekti vigadele

Pärnu maakonda läbib raudteekoridor ligemale 110 kilomeetri pikkuselt Põhja-Pärnumaa, Tori, Saarde ja Häädemeeste vallas ja Pärnu linnas. Raudtee pikkus Ülemiste jaamast Leedu-Poola piirini on 870 kilomeetrit, see maksab umbes kuus miljardit eurot ja Euroopa Liit kaasrahastab ettevõtmist 85 protsenti.

Ühisettevõte RB Rail AS hindas mullu juunis, et raudtee ei pruugi valmida enne 2030. aasta märtsi, kui riskid saavad tegelikkuseks ja vajalikku raha õigel ajal kätte ei saa. Raudtee valmimise ametlik tähtaeg oli teatavasti 2026. aasta.

Õigusanalüüs näitas, et Balti riikidel on projekti juhtimise kohta olnud eri ettekujutus. Näiteks pole jõutud ühisarusaamale, milline on parim RB Raili rahastamise või taristu hilisema haldamise lahendus. Kõik see on põhjustanud ajakadu.