Konkursile esitatava käsitöö seast sõelutakse vallale esinduskink

Konkurss toimub kahes kategoorias. Üks neist on esindusmeene, mis on eriline ja esinduslik ning mille kasutusõigus jääb ainult Lääneranna vallavalitsusele, selle hind võiks jääda 25 euro piiresse. Teises kategoorias valitakse kuni kümneeurone turismimeene, mis on seotud paikkondliku eripäraga, kutsub ostma, on mugav reisil kaasas kanda ning mida saab soetada turismiinfokeskustest ja suveniiripoodidest.