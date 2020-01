Ümber lükatud mälestuskivi seisab taas püsti

Nädala alguses andis Raeküla männimetsas jalutanud linnakodanik lehetoimetusele teada, et Riia ja Paide maantee ristmiku lähedal metsatukas on mälestuskivi pikali lükatud.

Kuna tegemist on Häädemeeste valla territooriumiga, teatas sealne vallavanem Karel Tölp, et vald paneb lapiti maas olnud kivi uuesti püsti.

Eesti sõjahaudade hoolde liidu tegevdirektori Tiina Tojaku sõnade kohaselt pole kõnealusel juhul tegemist hauatähisega, sestap pole see mälestuskivi sellena kaitse all. “Kui see juba seal pikali on, tasuks võib-olla omavalitsusel kaaluda, kas seda sinna üldse on mõtet tagasi panna. Ehk toimetada see hoopis Maarjamäe memoriaali, kus niisuguseid nõukogudeaegseid mälestusmärke ja taieseid hoitakse,” leidis Tojak.