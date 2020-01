Tervisekeskus jätkab südalinnas perearstide kolimisest hoolimata

Kuigi praeguse hoone seinal ilutseb Pärnu perearstikeskuse nimi, on see tegelikult kesklinna tervise­keskus, kus töötavad töötervishoiuarstid, radioloogid, eraarstid ja ortopeedidki.

Pärnu haigla ja praegu kesklinnas tegutsev Pärnu perearstikeskus sõlmisid üürilepingu, et anda haigla kõrvale kerkinud Ristiku tervisekeskus perearstide kasutada. Patsienti­dele tähendab see, et peretohtri juurde tuleb edaspidi südalinna asemel käia linna servas.