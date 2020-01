Tellijale

Lääneranna kommunaal- ja haldusosakonna abivallavanem Martin Tee möönis, et tänavu pole lume- ega libedustõrje vajadust tekkinud. “Eraldi eelarverida lumetõrjeks ei ole, teede talihooldus on osa teede hoolduse eelarvest,” täpsustas ta ja lisas, et kokkuhoitud raha läheb teede remondiks.