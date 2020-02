Hommikused Pärnusse sõitjad peavad bussifirmasse helistama

PÜTKi vanemlogistik Avo Rahu rääkis, et kogu eelmise aasta oli kell 6.25 Tammurult sõitu alustava ja kell 6.30 Seljametsast väljuva bussi 33 nõudlus väike.

“Põhilised sõitjad on Seljametsast, neid oli aasta jooksul 490. Muudest peatustest tuli peale vaid 80 inimest, sealhulgas Tammurust 38 ja Vaskrääma teelt 32,” seletas Rahu. “Seda on kokku ülivähe, kuid neilegi kahele kuni neljale pidevalt varahommikul linna sõitjale on vaja säilitada tööle saamise võimalus.”