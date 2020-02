Pärnu reformierakondlased jätkavad senise juhiga

Talviste sõnade kohaselt on Pärnu Reformierakonnas palju nii kohaliku kui riikliku tasandi kogenud poliitikuid. “Opositsioonis olek on praegu kogu selle ressursi raiskamine, sest nad ei saa panustada Pärnu linna tuleviku arengusse,” märkis piirkonna juht. “Olulisim eesmärk, rakendamaks nende teadmisi ja täitmaks valijatele antud lubadusi, on kuuluda Pärnu linnas koalitsiooni.”