Küsitlus: ilutulestik jagab ühiskonna kaheks

Seejuures peab meestest üle poole ilutulestikku oluliseks traditsiooniks ja/või nauditavaks vaatemänguks, sellal kui naistest vaid kolmandik arvab samamoodi. Samal ajal on naiste hulgas tervelt 40 protsenti ehk meestest kaks korda suurem osa neid, kes sooviks ilutulestike asendamist millegi muu, näiteks valgusinstallatsioonidega. Ilutulestiku kategoorilise keelamise pooldajaid on siiski ka naiste hulgas väga vähe.

"Meil on seoses keskkonnaküsimuste teravnemisega järjest enam neid, kes peavad ilutulestikku häirivaks valgus- ja helireostuseks," märkis Rokk. "Lisaks osutab pidev paugutamine tugevat mõju koduloomade tervislikule heaolule. Me küll ei küsinud ilutulestiku kohta eraldi koeraomanikelt, kuid võib spekuleerida, et paugutamise vastased on ka nende hulgas enamuses."