Euroopa regionaalarengu fond toetab Päikese kooli ehitamist

Pärnu linnavalitsus märkis pressiteates, et Päikese kooli projekti maksumuseks on kavandatud ligemale 3,8 miljonit eurot. Euroopa regionaalarengu fond katab selle summa täielikult.

Rõugu tänaval asuv Päikese kool on maakonna ainuke põhikool, mis annab toimetuleku- ja hooldusõpet. Selle kooli õpilastel on üldjuhul peale hariduslike meditsiinilised erivajadused ja tavakool ei suuda neile puude spetsiifikast lähtuvat õpet pakkuda.

„Meie kooli 20. sünnipäevaks 2022. aastal on uue maja ehitus alanud ja juba see on suurepärane kingitus kõigile neile lastele, kellele see kool ehitatakse,” ütles Trumsi. “Kooli kui kompetentsikeskuse ehitusega saab täidetud kõige olulisem eesmärk: luua sobivad tingimused toimetuleku- ja hooldusõppekava õpilastele, et nad saaksid parima võimetekohase hariduse.”