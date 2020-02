RMK ehitas Pärnumaal 61 kilomeetrit metsateid

RMK teatel on korras metsateid vaja eelkõige selleks, et puitu oleks võimalik metsast välja vedada pinnast kahjustamata iga ilmaga. Praeguste soojade talvedega on see eriti oluline. Samuti lihtsustavad head teed looduskaitsetöid, kergendavad metsatulekahjude kustutamist ja muudavad mugavamaks looduses liikumise.