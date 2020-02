Linn nõuab Audru ringrajale kahe ja poole kuu pärast müratõkkeid

Tellijale

“Tänases Pärnu Postimehes avaldatud artiklist “Ringrajaäärse tehnokülaga püüab omanik müra vähendada” võis jääda mulje, et ümberkaudsed elanikud peavad müra taluma kuni uue detailplaneeringu kehtestamiseni. Nii see siiski pole: uue detailplaneeringuga on võimalik veel tõhusamaid mürameetmeid kokku leppida, praegu nõuab linnavalitsus kehtiva detailplaneeringu kohaste müratõkete lõplikku väljaehitamist hiljemalt selle aasta 1. maiks,“ ütles Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar.