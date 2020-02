Kõmsi rahvamaja lava katab eriline lakk

Paarisaja elanikuga Kõmsi külal on topelt vedanud, sest nende kasutuses on arhitekt Arvi Aasmaa eriprojekti järgi ehitatud rahvamaja. Samuti on halduspiiride muutmise järel taas publikuga täidetud 100kohaline rõdu, mille kasutamist pärssis Hanila vallaametnikega sama katu­se all asumine. Sidus ju nõukogude ajas omapärase stiiliga arhitekt 1987. aastal valminud rahvamaja sujuvalt tunduvalt varem majandile ehitatud söökla ja kontoriga. Hiljem poogiti kultuurikolde külge kauplus, mis nüüd kuulub Coopi ketti.