Kolm meest läheb kohtu alla suure koguse narkootikumide käitlemises

Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe tuletas meelde, et Europoli hinnangul on narkokaubandus endiselt organiseeritud kurjategijate peamine sissetulekuallikas, seega on äravõetud narkokogus tähtis mitmes mõttes. „Prokuratuuri ja politsei üks rõhuasetusi on just suurte koguste narkootikumide Eesti riiki toimetajate tabamisel, et halvata nende tegevust ja võtta ära võimalus rahva tervise arvelt rikastuda,“ ütles prokurör.