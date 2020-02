Linn arutas koostööd turismiettevõtjatega

Pärnu linn soovib jätkata kampaaniate korraldamist Lätis ja Soomes ning korraldada üle aastate taas kampaania Rootsis. Kohtumisel osalenud tõdesid, et ühisaktsioone teha on päris keeruline, kuna Pärnu linnas ja maakonnas tegutsevad kõrvuti väga erinevatele sihtrühmadele keskendunud, eri mahu, turuniši ja võimekusega ettevõtted. Leiti, et välisturgudele ja messidele tasub minna mitmekesi ja omavalitsuse tugi on tähtis.