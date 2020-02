Kelgurõõmu lisanud koolivaheaeg jätkub sisukalt

Tellijale

Pernova loodusmaja müügi- ja turundusjuht Karin Puu rääkis, et nii loodus- kui motomaja päevalaagrisse soovijaid palju rohkem, kui vastu võtta õnnestus. Eile said lapsed huviringi õpetajate suunamisel tuttavamaks aasta looma nahkhiirega. Tehnikamajas tegelesid päevalaagrilised põhiliselt robootikaga.

“Sel koolivaheajal on loodusmaja olnud ääretult populaarne, eelkõige on tuldud ­uudistama uut külalisnäitust “Isad ja pojad” ja väga suur huvi­ on planetaariumi kino­seansside vastu,” mainis Puu.