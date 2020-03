Supeluse ja Pühavaimu muutuvad jalakäijasõbralikumaks

Täna kinnitas linnavalitsus projekteerimistingimused, mis on aluseks tänavate ümberehitamisprojekti koostamisel. Nende järgi muutub Pühavaimu tänava Kuninga ja Lõuna tänava vaheline lõik ranna suunas ühesuunalise autoliiklusega tänavaks, Pühavaimu tänava Lõuna–Esplanaadi lõik kahesuunaliseks ja Supeluse tänav Esplanaadi tänavast Tammsaare puiesteeni ühesuunaliseks.

Tulevasel Pühavaimu tänaval on Kuninga ja Lõuna tänava vahel sõidutee, jalgrattatee ja mõlemal pool tänavat jalgteed. Lõuna ja Ringi tänava vahele on kavandatud puude ja pinkide rivi, jalg-, jalgratta- ja sõidutee, parkimisrivi. Pühavaimu Ringi– Esplanaadi lõigul on puud-põõsad, jalg- ja jalgrattatee, sõidutee, parkimisrivi.