Riskipiirkonnas käinud õpilased veel selguvad

Pärnu linnavalitsuse rahvatervise spetsialist Kärolin Nirk saatis esmaspäeval kõikidesse linna koolidesse päringu selgitada välja, kas ja kui palju on neid lapsi, kes koolivaheajal käisid koroonaviiruse levikupiirkonnas ja on vanemate otsuse järgi jäänud kaheks nädalaks koju, ­nagu on soovitanud terviseamet ja ­haridusministeerium.