Volikogu otsustas tänavused teenetemärgi saajad

Noorsootöötaja Annely Reilele annab linn teenetemärgi nr 130 silmapaistva tegevuse eest noorsootöö korraldamisel. Ta on tosin aastat juhtinud maakonna suurimat, Pärnu noorte vabaajakeskust. Reile vastutusala on töö riskinoortega. Tänu tema sihikindlale tegutsemisele on Pärnumaa noorsootööst kujunenud eeskuju, millest saavad abi ja toetust paljud kohalikud noored.

Teenetemärgi nr 131 pälvib Swedbanki Põhja regiooni ärikliendisuhete osakonna kliendihaldur Elviira Soboleva pikaaegse töö eest panganduses ja koostöö eest Pärnumaa ettevõtete ja omavalitsustega. Soboleva on läbi pikkade aastate olnud Pärnumaa ettevõtjatele hinnatud finantsnõuandja. Tema ja ettevõtjate panust näeb rohkete linnapilti kerkinud uusehitiste, maakonda rajatud moodsate lüpsilautade ja muudegi Pärnumaale rajatud ettevõtetena.

Teenetemärgi nr 132 saab Pärnu Kuninga tänava põhikooli asedirektor majanduse alal Koidula Säde kauaaegse töö eest ajaloolise koolihoone restaureerimisel ja ajakohase õpikeskkonna kujundamisel. Alustades tööd lagunevas 36 ahjuga majas, on tema eestvõttel koolist kujunenud suurepäraselt taastatud ajalugu väärtustav kultuurimälestis. Koolis õppinud paljude tuntud poliitikute ja kultuuritegelaste mälestuse jäädvustamiseks on avatud kunstigalerii, vilistlaste auks büstid aulas ja Paul Kerese büst kooli ees.

Pärnumaa ühistranspordikeskuse vanemlogistikut Toomas Taltsi tunnustab linn teenetemärgiga nr 133 Pärnu bussiliikluse korraldamise ja arendamise eest alates aastast 1994. Tema loodud on Pärnu linna- ja linnalähiliinide sõidugraafikud ja ta jätkab pidevalt nende arendamist.

Pärnumaa ühistranspordikeskuse vanemlogistik Toomas Talts on teenetemärgi vääriline Pärnu linna bussiliikluse pikaaegse korraldamise ja arendamise eest. FOTO: Urmas Luik

Teenetemärgi nr 134 annab Pärnu OÜ Ülejõe Perearsti juhatuse liikmele perearst Tatjana Tšuhnenkovale töö eest perearstina ja oma eriala arendamise eest. Tšuhnenkova on eeskujuks paljudele noortele tohtritele. Teda on mitmel korral valitud Pärnu linnavolikokku.

Pärnu muusikakooli direktor Mall Türk saab teenetemärgi nr 135 kohaliku muusikaelu ja -hariduse edendamise ja tulemusliku töö eest, kooli juhib ta 2013. aastast. Tema juhtimisel on kool olnud pidevas arengus, uuendatud on pilliparki. 2019. aastast on muusikakoolis katsetatud uusi muusikatooria õpetamise meetodeid.

Pärnu muusikakooli direktorit Mall Türki tänatakse teenetemärgiga kohaliku muusikaelu ja -hariduse edendamise eest. FOTO: Lilli Tölp

Perearst Madis Veskimägi pälvib teenetemärgi nr 136 töö eest perearstina ja panuse eest tervishoiu kaasajastamisse. Veskimägi on 25 tööaastaga suutnud näidata kogu Eestile, et perearst võib üksindagi imet teha. Ta on Tõstamaal üles ehitanud kaks tervisekeskust. Esimese kortermajas, kuhu hankis moodsad diagnostikavahendid. Teise ajakohaselt sisustatud tervisekeskuse ja apteegi ehitas Veskimägi Tõstamaa lasteaia-raamatukogu-käsitöökoja juurde 2018. aastal.

Tõstamaa perearst Madis Veskimägi saab teenetemärgi pikaaegse töö eest perearstina ja panuse eest tervishoiu ajakohastamisel. FOTO: Urmas Luik