Suurõppusel Kevadtorm madistatakse tänavu Pärnumaal

Esmakordselt langeb Kevadtormi põhiraskus Kesk-Eestisse Põhja-Pärnumaa, Türi valla, Raplamaa ning Põhja-Sakala ja Viljandi valla territooriumile, kaasatud on ka Lääne-Eesti piirkond ja saared. Õppuse aktiivsed tegevused toimuvad nimetatud piirkondades 8.-15. maini. Kevadtorm tipneb 16.-22. maini kaitseväe keskpolügoonil toimuvate lahinglaskmistega.

Kevadtormile on lubanud tulla sel aastal lisaks Eestile 14 riigi kaitseväelased. Pea tuhande kaitseväelasega on esindatud Eestis paiknevad liitlaste lahingugrupi üksused Ühendkuningriigist ja Taanist. Samuti osalevad õppusel Läti NATO lahingugrupi üksused Kanadast ja Itaaliast ning Hispaania ja Sloveenia ohvitserid, kokku üle 800 kaitseväelase.

Ameerika Ühendriigid saadavad sel aastal Kevadtormile ligi 1500 kaitseväelast Marylandi Rahvuskaardi erinevatest allüksustes ning Wisconsini rahvuskaardist, samuti on sel aastal osalemas USA merejalaväe üksused. Õhuvahenditest on Marylandi rahvuskaardist plaanide kohaselt kaasatud A-10 ründelennukid ning Wisconsini rahvuskaardist tankurlennuk KC-135.

Poola on esindatud rannakaitse raketiüksusega, Rumeeniast tuleb õppusele plaanide kohaselt merejalaväe üksus. Soomest on tulemas ajateenijatest koosnev pioneerirühm ning vahekohtunikud. Staabiohvitserid ja vaatlejad on tulemas Lätist, Leedust, Gruusiast ja Ukrainast.