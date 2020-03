Muusikafestival tähistab juubelit 

Pärnu muusikafestival ei ole pelgalt kõrgetasemeline klassikalise muusika festival, mis toob kodupubliku ette maailmanimed. “Festivali lahutamatu osa on noorte muusikute meistriklassid ja unikaalne Eesti Festivaliorkester, mille mõju on kuulda muusikamajades üle ilma,” lausus festivali tegevjuht Kristjan Hallik ja lisas, et kümne aastaga on ehitatud üles oluline suhte- ja koolitusvõrgustik, mis toetab Eesti muusikaelu, seda nii muusikute kui publiku poolelt vaadatuna.