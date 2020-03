Riigi metsapoliitika vastased viib meeleavaldusele eribuss

Tellijale

Eesti Vabariigi põhiseaduses on sätestatud, et Eesti loodusvarad ja -ressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Peale selle leiab seadusest paragrahvi, mille alusel igaüks on kohustatud säästma loodust ja hüvitama kahju, mis ta on keskkonnale tekitanud.