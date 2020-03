Koroonaviirus seab raskesse olukorda teatri, kontserdimaja ja spordivõistluste korraldajad

Kultuuriministeerium teatas, et kutsub täna õhtupoolikul kokku haldusasutuste juhid, et luua parem selgus koroonaviiruse levikust tingitud probleemidest ja anda juhtnöörid. Ministeerium püüab koostöös asutuste juhtkondadega leida lahendusi, kuidas keerulisel ajal toime tulla.

“Praegu soovitame tungivalt ära jätta kõik suured rahvusvahelised kultuuri- ja spordiüritused. Oleme pöördunud nende korraldajate poole ja saanud üldiselt mõistvat tagasisidet. Avalike sündmuste luba palume mitte taotleda üle 100 osavõtjaga siseruumides toimuvatele ettevõtmistele,” ütles kultuuriminister Tõnis Lukas. “Praegu ei ole nõuet kultuuriasutuste, teatrite ja kinode plaanipäraste etenduste ärajätmiseks, kui on tagatud tervisekaitsemeetmed. Samadel tingimustel võivad uksed lahti hoida muuseumid. Valitsuskomisjon arutab seda pärastlõunal. Anname otsustest kõigile asjaomastele teada võimalikult kiiresti.”

Endla teatri direktor Roland Leesment märkis, et olukord on praegu veel segane ja konkreetseid juhiseid ei ole antud. “Küll aga on hakatud meil broneeringuid ja külastusi ära ütlema,” tunnistas ta.