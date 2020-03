Koolijuhid olid sulgemiseks valmis ja õppetöö kolib internetti

Pärnu Mai kooli direktori Silja Kikerpilli sõnutsi on õppetöö ümberkorraldus sujunud, kuna selleks oldi valmistunud. “Selle nädala esmaspäeval vaatasime üle oma kriisiplaani ja oli õpetajate teavitamine läbi räägitud,” selgitas Kikerpill. Põhiliselt läheb õppimine e-kooli süsteemi ja osaliselt kasutatakse veebikeskkonda Opiq. Direktor ise on näiteks neile õppuritele, kellele ta vene keelt õpetab, andnud ülesande koostada vene keeles referaat.

Kooli valmisolekut kinnitas ka Pärnu Ülejõe põhikooli direktor Margus Veri. Nendegi kooli põhiline suhtluskanal järgmisteks nädalateks saab olema e-kool. Koolijuhi jutu järgi on keerulisem 1.–3. klassi õpilastega, kellel isiklikku e-kooli kontot pole. “Eks nad saa sellised ülesanded, et harjutada oma eesti keelt, matemaatikat ja loodusõpetust,” rääkis Veri.

Haridustehnoloogi arvates ei tohiks õpetajad eeldada, et kogu õppemahtu, mis tavapäraselt koolis käies, distantsõppes läbi töötada ei jõua. “Keerulisemaks läheb siis, kui peres on rohkem kui üks laps, kes mõlemad tahavad arvutiga tööd teha. Me ei saa nõuda, et nad teeksid koolitöid hommikul kell kaheksa, kui on tunniplaani järgi matemaatika – õpilastel ei pruugi olla võimalust sellel ajal arvutit kasutada,” selgitas Dreier.

Juhuks, kui peres pole arvutit, on näiteks Ülejõe kooli juht valmis laenutama kooli süle- ja tahvelarvuteid. Lastevanematele antakse see info edasi.

Veri nentis, et õpilastegi reaktsioonid olukorrale erinevad. Osal on kahju, et mõneks ajaks pole koolipinki asja. “Selline kodus õppimine on üksluisem, sest noor tahab ikka vaheldusrikkamat elu,” märkis koolijuht. “Kindlasti on ka neid, kes plaksutavad ja mõtlevad, et see on vaheaeg.”

Tori põhikooli direktor Pille Usin kinnitas samuti, et eriolukorraks oli koolipere valmis. “Oleme läbi mõelnud tegevuse ja läbinud veebiseminari – koduõppe korraldamine tehnoloogia abil,” rääkis ta. Igal hommikul hiljemalt kell üheksa saab õpilane e-kooli vahendusel õpetajatelt tunniplaani alusel selle päeva ülesanded, mis tal tuleb õppida-lahendada. Direktor kinnitas, et kindlasti saab vajadusel abi aineõpetajalt, kuid avaldas lootust, et vanemadki toetavad oma last õppetöös.

Tundide ärajäämine suurendab töökoormust

Pärnu Mai kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Inga Kukk hindas, et eriolukord toob rohkem tööd kui tavaliselt. Tema pole eriti veebikeskkondi kasutanud, mistõttu on pidanud jooksma IT-meeste juurde, kuna süsteemid ei tööta nii, nagu nad peaks. “Kõik läheb praegu suhteliselt kobamisi,” kostis ta.

Emakeele ja kirjanduse õpetajana paneb Kukk õpilasi rohkem lugema ja kokkuvõtteid, kirjandeid kirjutama, kuid pigem annab ta ülesandeid vähem kui tavaliselt. “Arvutis on jube raske kontrollida, sest see hakkab silmadele jubedalt. Ma ei jõua neid ka printida,” põhjendas Kukk.

Olukord on küll keeruline, kuid õpetaja näeb, et muud varianti kui koduõpe pole. Ta ütles, et vanemad on niivõrd kavalaks läinud, varjates seda, et on käidud reisil, ja saadavad lapsed ikkagi kooli. “See on meile kõigile õppimise aeg,” vaatas õpetaja olukorrale vastu lootusrikkalt. “Eks ma nädalavahetusel hakka ette valmistama.”

Kukk tõdes, et eileõhtused otsused on mõjutanud juba tänast koolipäeva, kuna igas klassis on puudujaid märgatavalt rohkem kui muidu.