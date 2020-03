Tellijale

Tori vallavalitsuse kommunikatsiooninõunik Katariina Vaabel on nördinud, et inimesed ei pea nõuetest kinni. “Oleme mänguväljakud, välijõusaalid ja rulapargid sulgenud, kuid paljud inimesed on piirdelinte eemaldanud,” sedastas Vaabel.