Pärnu eelarvesse laekus kahe kuuga 13,4 miljonit

Linnaeelarve kahe kuu koondaruandest selgub, et veebruari lõpu seisuga on Pärnule makse kogunenud 6,5 miljonit eurot, toetusi on linn sama ajaga saanud viie miljoni euro väärtuses. Kauba ja teenuste müügist on laekunud 1,8 miljonit eurot.