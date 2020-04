Lihula spordihoone ehitus jõudis sarikapeoni

Lääneranna Teataja kirjutas, et ehitusel on paigas liimpuittalad, fermid ehk katuse kandvad konstruktsioonid ja sokliosa paneelid. Valminud on ka tehniliste ruumide plokk ja praegu paigaldavad töömehed seinte ja katuse sandwich-paneele. Samuti on juba valmis sademevee kanalisatsioon, drenaaž ja elektrivarustuse toitekaabel.