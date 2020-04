Tellijale

2017. aasta 4. oktoobri öösel kohtus Priit Vendelin Leedus Šiauliais Jaan Saadi ja tema kaaslasega, kes andsid pärnakale üle kilekoti. Kuller pidi paki viima Eestisse Kajar Viitkinile. Et kotis on ligemale poolteist ­kilo kokaiini, mille väärtus võis tänaval müües ulatuda 60 000 euroni, Vendelin ei teadnud. Talle lubati, et vastu­tasuks transportimise eest vabaneb ta võlast, mis oli koti sisu väärtusest märksa väiksem.