Tellijale

Sigalakompleks on täielikult amortiseerunud ja selle konstruktsioon ebastabiilne. “Sigala katus on osaliselt sisse varisenud ja valitseb edasine varisemisoht, kuna hoone kandekonstruktsioonid on vee ja külmatsüklite tagajärjel niivõrd kahjustunud, et ehitist ei ole võimalik enam päästa,” sõnas valla järelevalvespetsialist Piret Mäestu. Sellises ehitises on väga ohtlik viibida, kuid kuna puuduvad uksed ja aknad, on kõrvalistele isikutele sinna vaba juurdepääs.