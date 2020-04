Suur galerii: lugejate värvikirevad pühademunad

Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaasi Berta andmetel on munade värvimine, kinkimine ja söömine kõige levinum lihavõttepühade tava Euroopa maades ning see tähistab uut elu ja kestvust. Sel päeval on olnud sajandite vältel palju vabas õhus pidutsemist ja liikumist nagu kogu vaiksel nädalal. 19. sajandil ja 20. sajandi alguses on meil noormehed käinud külapidi mune korjamas, samuti ristilapsed ristivanematelt neid saamas. Muutus toimus täisealiseks saamise, varem ka leeris käimise järel, sest sellest ajast alates pidid hoopis ristilapsed ristivanematele mune kinkima.